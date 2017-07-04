Отряды сирийских курдов прорвали оборону ИГ в старой части Ракки

Отряды «Сил демократической Сирии» (СДС) при поддержке международной коалиции во главе с США вошли в старинную часть Ракки, контролируемую террористической группировкой «Исламское государство*», сообщила пресс-служба штаба коалиции.

В штабе уточнили, что силы коалиции пробили бреши в стене, окружающей старый город, передает ТАСС.

Тем временем глава полиция Ирака Раид Джаудат сообщил, что иракские полицейские окружили оставшихся в Мосуле боевиков террористической группировки «Исламское государство*» в последнем районе ан-Наджфи, площадь которого не превышает пятьсот квадратных метров, передает РИА «Новости».

Напомним, в середине июня западные СМИ сообщили, что коалиция США в попытке вытеснить террористов из Ракки применяет запрещенный международным правом белый фосфор, выжигая им город с населением порядка 160 тыс. человек.

* Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

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