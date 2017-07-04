Профильный комитет Госдумы рекомендовал принять «антикарусельный» законопроект

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал низшей палате парламента принять в первом чтении законопроект, вводящий уголовную ответственность за незаконные выдачу и получение бюллетеня для голосования за другого избирателя или неоднократное голосование.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Документ внесли на рассмотрение нижней палаты парламента в начале июня. Его авторами стали главы профильных комитетов Госдумы и Совета Федерации Павел Крашенинников и Андрей Клишас.

Напомним, Верховный суд и правительство уже поддержали «антикарусельный» законопроект.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







