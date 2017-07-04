«Русский Уголь»: спрос на уголь в ближайшие 30 лет будет формировать Азия

По прогнозам аналитиков компании «Русский Уголь», мировой спрос на энергетический уголь будет расти в ближайшие 30 лет, а основным драйвером этого роста выступит Азиатско-Тихоокеанский регион.

Благоприятные для российской угольной промышленности прогнозы формирует ситуация на угольном рынке стран АТР и, в частности, Китая. Несмотря на неоднократные заявления КНР о сокращении потребления угля в пользу возобновляемой энергии, в реальности в энергосистеме Китая уголь укрепляет свои позиции.

В 2016 г. в КНР не были использованы до 20% ветровой электроэнергии и 17% солнечной электроэнергии. Добыча и потребление угля, напротив, продолжают расти. В мае 2017 г. добыча угля в Китае выросла на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, тогда как импорт угля вырос на 17%. За первые 5 месяцев 2017 г. импорт угля Китаем вырос на 30%.

Из пятилетнего плана Государственной комиссии по развитию и реформам КНР следует, что добыча угля в Китае к 2020 г. вырастет до 3,9 млрд тонн, а потребление угля составит 4,1 млрд тонн. Мощности работающих на угле электростанций увеличатся на 19%.

Заявив о сокращении числа угледобывающих предприятий, Китай планирует избавиться от старых и неэффективных производственных мощностей, параллельно с этим вводя в эксплуатацию новые. «Власти Китая могут консолидировать угольную отрасль страны, объединив угледобывающие предприятия в десяток крупных концернов, которые будут обладать значительными производственными мощностями. Каждый из таких гигантов ежегодно сможет добывать более 100 млн тонн угля», — пояснил эксперт «Русского Угля».

Кроме того, сейчас Китай участвует в строительстве как минимум 79 работающих на угле электростанций по всему миру. Общая генерирующая мощность этих проектов составляет 52 гигаватт.

Среди других активных потребителей угля — Индия, Индонезия, Филиппины, Япония, Южная Корея и Вьетнам.

Эксперты компании «Русский Уголь» отмечают, что в перспективе конкурентом России по экспорту угля помимо Австралии могут стать и США, где в этом году наблюдается значительный рост угледобычи. За первые пять месяцев 2017 г. в США добыто на 19% больше твердого топлива, чем за аналогичный период 2016 г. «Выход США из Парижского климатического соглашения и «проуглеродные» инициативы Трампа дают основания полагать, что у нынешних властей США существуют планы по наращиванию объемов экспорта угля», — отмечает аналитик компании.

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