Школьник из Хакасии уедет в Артек благодаря умению писать письма

Илья Ананьев стал участником конкурса от Почты России. Среди 2 000 работ жюри особенно отметило письмо черногорского школьника.

Международный детский центр «Артек» и Почта России подвели итоги второго открытого конкурса детских творческих работ. Победители творческого состязания в награду получили путевки в Артек.

Конкурс длился два месяца. Участникам нужно было написать о значении почты в жизни людей. Дети со всей страны прислали больше 2 000 работ. Особо были выделены творческие работы Сабрины Ягьяевой из Симферополя, Ильи Ананьева из Хакасии, Данилы Ямкина из села Подстепки Самарской области и других. «Практически каждая конкурсная работа была достойна заветной награды – путевки в Артек. Отбор был очень трудным делом», – отмечают организаторы.

Из победителей конкурса получился фактически целый артековский отряд. Обладатели призовых путевок примут участие в тематической смене «Артек – перекресток возможностей», которая пройдет с 7 по 28 августа. Их, как и всех остальных артековцев, ждет новый уникальный проект – всеартековская почтовая эстафета. Ребята из разных лагерей детского центра будут писать друг другу письма, а сотрудники Почты Артека – доставлять их.

Почта в Артеке уже стала таким же легендарным символом как костер или дружба. Те, кто примут участие в почтовой эстафете, навсегда запомнят то непередаваемое ощущение, которое возникает, когда берешь в руки конверт, открываешь его и читаешь строчки, написанные для тебя твоим новым другом.

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