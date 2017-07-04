Сибиряк неделю бродил по тайге без еды, обороняясь от медведя

Житель посёлка Боровой Кемеровской области заблудился, решив дойти через лес до соседней деревни Алексеевка.

Сначала сельчанин сам пытался выбраться из тайги. Лишь через два дня после неудачных попыток выйти к людям, он решил обратиться за помощью и позвонил брату. Тот вызвал полицию. В поисках задействовали правоохранителей, МЧС, охотоведов и общественников, а также беспилотник Росгвардии.

Мужчину обнаружили на пятый день поисков. К тому моменту он провёл в тайге неделю без еды и воды, пройдя 40 километров пешком и попав в передрягу с медведем. Косолапый задрал собаку сельчанина. Хозяину растерзанного пса удалось спрятаться от хищника на дереве, передает life.ru.

Мужчину доставили в ближайший населённый пункт и оказали медицинскую помощь. Сибиряка окрестили Выжившим в честь героя одноимегного фильма с Леонардо Ди Каприо.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







