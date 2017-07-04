В Абакане пенсионерка заплатила за сказку про денежную реформу 80 тысяч рублей

Женщины, представившись соцработниками, украли крупную сумму у бабушки, проживающей на улице Котовского.

Злоумышленницы сообщили, грядет денежная реформа, а затем попросили переписать серии и номера пятитысячных купюр, чтобы поменять их. После переписи пенсионерка положила 80 тысяч рублей обратно в сервант. Увидев, где хозяйка хранит сбережения, похитительницы сказали, что бабушке полагаются варенье и мёд, и попросили тару под подарки. Пока пенсионерка отлучилась на кухню, женщины похитили деньги.Заметив пропажу, жертва обманщиц обратилась в полицию.

Правоохранители разыскивают злоумышленниц. Одной на вид 45-50 лет, европейский тип лица, рост около 165 сантиметров, худощавого телосложения. Одета в вязаную панаму светлого цвета с розовыми цветами с правой стороны, вязаную кофту, чёрные шорты, белую обувь. Второй женщине на вид 50 лет, европейский тип лица, рост 170-175 сантиметров, плотного телосложения, волосы светлые, стрижка короткая. Была одета в белую удлинённую вязаную кофту, серые шорты, сандалии, сообщили приметы похитительниц в УМВД России по Абакану.

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