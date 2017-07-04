В Абакане самые дешёвые и качественные продукты на республиканском сельскохозяйственном рынке

Кроме того, и ассортимент товаров от местных товаропроизводителей здесь больше, чем на других абаканских рынках. Таковы данные мониторинга цен на отдельные виды продовольственных товаров по состоянию на 27 июня.

На сельскохозяйственном рынке дешевле, чем на рынках «Центральный» и «Северный» сливочное масло — 329 рублей за килограмм, домашний творог — 180 рублей за кг, филе говядины — 370 рублей за кг, мясо кур — 144 рубля за кг, форель — 420 рублей за кг и помидоры — 120 рублей за кг. Однако на сельхозрынке бьют лидерство по цене сыр «Российский» (Алтайский край) — 385 рублей за килограмм, подсолнечное масло «Злато» — 89 рублей за литр и лук — 50 рублей за килограмм. На всех рынках одинаковая цена на картофель (150 рублей за ведро), огурцы (50 рублей за килограмм), яблоки (85 рублей за кг), бананы (90 рублей за кг), мандарины (180 рублей за кг). На рынке «Центральный» самое дорогое сливочное масло (390 рублей за кг), филе говядины (385 рублей за кг), горбуша (265 рублей за кг), форель (490 рублей за кг), капуста (80 рублей за кг), яйцо (39 рублей за десяток), помидоры (130 рублей за кг), местный мёд (550 рублей за кг). На рынке «Северный» «кусается» цена на сметану (340 рублей за кг), домашний творог (220 рублей за кг), хлеб (23 рубля), мякоть свинины на кости (280 рублей за кг), мясо кур (149 рублей за кг).

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