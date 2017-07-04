В День республики жителей Хакасии поздравили звезды оперной сцены

3 июля на Первомайской площади состоялся Гала-концерт, посвященный 310-летию добровольного вхождения Хакасии в состав Российского государства.

По традиции на сцену вышли звезды оперной сцены, которым аккомпанировал симфонический оркестр Хакасской республиканской филармонии им. В.Г. Чаптыкова под руководством приглашенного дирижера из США Кристиана Кнаппа.

Симфонический оркестр филармонии исполнил произведения великих русских композиторов П.И. Чайковского и Н.А. Римского-Корсакова, а также произведения знаменитых европейских композиторов Рихарда Вагнера, Жоржа Бизе, Антонина Дворжака, Гаэтано Доницетти, Франческо Чилеа, Жака Оффенбаха, Камиля Сен-Санса и других.

Настоящим подарком зрителям Гала-концерта стало выступление известного гобоиста-виртуоза, большого друга республиканской филармонии Алексея Балашова. Он представил вниманию зрителей произведения итальянских композиторов, сообщает пресс-служба министерства культуры Хакасии.

Завершился праздничный концерт ярким, необычным салютом.

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