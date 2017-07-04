В Хакасии будут судить заключенного, воздвигшего баррикады и учинившего бунт в колонии

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 28-летнего Хусниддина Халимова.

Халимов ответит перед судом зв массовые беспорядки, сопровождавшиеся погромами, поджогами, уничтожением имущества в отряде № 3 ФКУ «Исправительная колония № 35». Заключенный вместе с другими мужчинами, отбывающими наказание, в ночь с 24 на 25 июля 2016-го забаррикадировал при помощи подручных средств оконные проемы, входы и выходы отряда. Бунт нарушил порядок отбывания наказания, установленный в исправительном учреждении. Осужденные создали угрозу жизни и здоровью большого числа людей. Их действия повлекли нарушение общественного порядка и безопасности.

В отношении остальных организаторов и участников массовых беспорядков производство предварительного следствия продолжается, сообщили в пресс-службе прокуратуры Хакасии.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







