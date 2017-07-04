В Хакасии обновили дорогу, соединяющую райцентры

04.07.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

На трассе Белый Яр-Бея-Аскиз по поручению главы республики Виктора Зимина восстановили поврежденные участки.

В течение месяца подрядчик провел ямочный ремонт с 16 по 36 километр на площади около двух тысяч квадратных метров. Кроме того, дорожники уложили новое асфальтобетонное покрытие на участке длинной более одной тысячи погонных метров. Вдоль трассы установили дорожные знаки, обеспечивающие безопасность дорожного движения, укрепили обочины, нанесли разметку. Ремонт контролировало ГКУ РХ «Хакасавтодор», сообщили в пресс-службе минтранса Хакасии.

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