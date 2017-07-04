В Хакасии работает «горячая линия» по вопросам заработной платы

С начала текущего года на «горячую линию» Минтруда Хакасии по вопросам заработной платы 8(3902) 22-23-63 поступило более 150 звонков от жителей республики.

В основном обращения касались вопросов: введения «эффективного контракта» в бюджетных организациях; уровня заработной платы; размеров повышенной оплаты труда за работу во вредных и опасных условиях, работы в ночное время, праздничные нерабочие дни, сверхурочной работы. Граждане спрашивали о действиях работников в случае задержки зарплаты. Ответы на часто задаваемые вопросы в области трудовых отношений можно прочитать в специальном разделе «Трудовые отношения» интерактивного портала министерства. С июля текущего года по этому же номеру телефона Минтруда Хакасии 8(3902) 22-23-63 можно задавать вопросы в области охраны труда и экспертизы условий труда, сообщили в пресс-службе ведомства.

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