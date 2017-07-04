В Хакасии с водителей большегрузов взыскали более полумиллиона рублей

04.07.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Деньги, 526 746 рублей, пойдут ремонт автодорог регионального и межмуниципального значения.

В Хакасии ежедневно дежурят пункты весового контроля и проверяют транспортные средства, выполняющие перевозку тяжеловесных и крупногабаритных грузов. По результатам  проверок за полгода выявлено 30 фактов превышения нормативных параметров полной массы и осевых нагрузок. В целях возмещения вреда, нанесенного автомобильным транспортом, перевозящим тяжеловесные грузы по автодорогам регионального и межмуниципального значения республики вынесены постановления о взыскании ущерба, сообщили в пресс-службе минтранса РХ.

 

 

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



Метки текущей записи: ,
 
Статья прочитана 10 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
61, за 0,262