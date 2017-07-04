В Хакасии с водителей большегрузов взыскали более полумиллиона рублей

Деньги, 526 746 рублей, пойдут ремонт автодорог регионального и межмуниципального значения.

В Хакасии ежедневно дежурят пункты весового контроля и проверяют транспортные средства, выполняющие перевозку тяжеловесных и крупногабаритных грузов. По результатам проверок за полгода выявлено 30 фактов превышения нормативных параметров полной массы и осевых нагрузок. В целях возмещения вреда, нанесенного автомобильным транспортом, перевозящим тяжеловесные грузы по автодорогам регионального и межмуниципального значения республики вынесены постановления о взыскании ущерба, сообщили в пресс-службе минтранса РХ.

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