Хакасия получит консультационную помощь и сопровождение перспективных бизнес-проектов

Неформальный подход инвесторов обеспечат представители торгово-промышленной палаты России, которые входят в состав практически всех государственных и негосударственных наблюдательных и совещательных советов.

Об этом шла речь на встрече первого заместителя главы Хакасии Олега Нама с вице-президентом Торгово-промышленной палаты России Дмитрием Курочкиным. Разговор состоялся во время VII международного форума «Сибер Ил». Участники встречи обсудили глобальные промышленные проекты региона. Речь, в первую очередь, о развитии алюминиевой долины, бейского каменно-угольного месторождения, железорудного производства на базе Абаканского рудника.

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