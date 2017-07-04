Жители Хакасии могут задать вопросы Виктору Зимину

Вопросы для руководителя региона принимаются до 20 июля.

Как сообщает пресс-служба правительства республики, прямая линия «Вопрос главе Хакасии В. Зимину» (#вопросзимину) состоится 21 июля.

Вопросы для главы региона принимаются до 20 июля в редакциях:

- газета «Хакасия» тел. 222-335,

- газета «Хабар» тел. 222-297,

- телекомпания РТС тел. 298-800,

- радиостанция "Комсомольская правда-Абакан" (105,7 FM) тел. 358-660,

- соцсеть vk.com/prh19 официальная группа «Республика Хакасия».

ТВ-трансляцию прямой линии с Виктором Зиминым смотрите 23 июля на канале РТС и канале «Домашний» в 18:00.

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