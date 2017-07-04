Жительница Абазы попалась на краже продуктов

04.07.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Раньше женщина в поле зрения правоохранителей не попадала. Проводится проверка.

Сотрудники магазина на улице Ленина в Абазе заметили, что одна из посетительниц пытается пронести мимо кассы неоплаченные продукты и нажали на "тревожную" кнопку. На сигнал тревоги приехали сотрудники вневедомственной охраны и задержали женщину. Абазинка 1963 года рождения набрала продуктов, но рассчитываться за них не собиралась. Проводится проверка. Раньше в поле зрения правоохранителей женщина не попадала.

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