Жительница Хакасии оставила ребёнка с подругой, а та не уследила

Ещё один несчастный случай произошёл в Черногорске: двухгодовалый ребёнок выпал из окна.

Жительница города угольщиков оставила своего ребёнка возрастом 2 года 3 месяца у знакомой и ушла. Нянька же тоже решила отлучиться из квартиры. В помещении женщина оставила троих своих малолетних детей и ребёнка подруги. Пока взрослых поблизости не было, малыш залез на окно и, облокотившись о москитную сетку, выпал с третьего этажа. Мальчик с закрытой черепно-мозговой травмой проходит лечение в Черногорской городской больнице.

Следователи выясняют обстоятельства случившегося и просят родителей быть внимательнее и не оставлять детей без присмотра.

Напомним, аналогичный случай также произошёл в Черногорске 30 июня, мальчик упал с балкона.

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