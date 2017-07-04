Жительница Хакасии оставила ребёнка с подругой, а та не уследила

04.07.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Ещё один несчастный случай произошёл в Черногорске: двухгодовалый ребёнок выпал из окна.

Жительница города угольщиков оставила своего ребёнка возрастом 2 года 3 месяца у знакомой и ушла. Нянька же тоже решила отлучиться из квартиры. В помещении женщина оставила троих своих малолетних детей и ребёнка подруги. Пока взрослых поблизости не было, малыш залез на окно и, облокотившись о москитную сетку, выпал с третьего этажа. Мальчик с закрытой черепно-мозговой травмой проходит лечение в Черногорской городской больнице.

Следователи выясняют обстоятельства случившегося и просят родителей быть внимательнее и не оставлять детей без присмотра.

Напомним, аналогичный случай также произошёл в Черногорске 30 июня, мальчик упал с балкона.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



Метки текущей записи: ,
 
Статья прочитана 9 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
62, за 0,247