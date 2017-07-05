«Цветы для Элджернона» - спектакль, поставленный по научно-фантастическому роману американского писателя Дэниела Киза.

Главный герой — умственно отсталый Чарли, роль которого исполнил актер Российского Академического Молодежного театра Максим Керин, соглашается на операцию. Теперь его интеллект начинает стремительно расти. Но могут ли знания сделать человека счастливым? Нужно ли обладать высоким IQ, чтобы быть личностью?

«Чувственный эксперимент в области человеческих отношений. Эта история не связана с достижениями науки. Я максимально отошел от этого, увидел ее живой и человечной, абсолютно библейской, и поэтому - про людей и вне времени», - говорит о своем спектакле режиссер РАМТ Юрий Грымов.

Постановка, которая каждый раз проходит в Москве с аншлагами, впервые выехала за пределы столицы. Как восприняли ее зрители Хакасии читайте в следующих номерах газеты.

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