Глава Таштыпского района решил не избираться ещё на один срок

Василий Шулбаев остаётся в районе, которым руководил с 2007 года и планирует участвовать в выборах в районный Совет депутатов 10 сентября.

Как пояснил руководитель регионального исполкома ХРО «Единая Россия Игорь Мамонтов, Василий Иванович обратился с заявлением в Хакасское региональное отделение партии о нежелании участвовать в выборах главы района 10 сентября 2017 года.

— Василий Иванович цели и задачи на высоком посту руководителя Таштыпского района выполнил, — сказал Игорь Мамонтов. — За десять лет муниципальное образование добилось отличных результатов: по итогам социально-экономического развития 2014 — 2015 годов Таштыпский район — лидер Хакасии. На должность главы района будет баллотироваться председатель райсовета Вера Сазанакова.

Справка: Василий Иванович Шулбаев родился 1 января 1962 в селе Тлачек Таштыпского района. В 1988 году окончил Омскую школу милиции МВД СССР. В 1994 — академию МВД России. В 2009-м — Сибирскую академию госслужбы.

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