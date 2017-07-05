Кабмин продлил продуктовые контрсанкции до конца 2018 года

Российское правительство продлило до 31 декабря 2018 года действие запрета на импорт отдельных видов сельскохозпродукции и продовольствия из стран, наложивших на Россию санкции; соответствующий документ подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.

Как подчеркивается в документе, эти ограничения направлены на распространение специальных ответных экономических мер на отдельные государства с учетом степени их вовлеченности в санкционный режим против России.

В частности, продэмбарго продолжит действовать для США, стран ЕС, а также Канады, Австралии, Норвегии, Украины, Албании, Черногории, Исландии и Княжества Лихтенштейн.

Напомним, 30 июня президент Владимир Путин подписал закон о продлении ответных мер России на санкции Запада до конца декабря 2018 года. Двумя днями ранее ЕС продлил санкции против России на полгода.

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