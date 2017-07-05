Как сберечь дело, не нарушая закон

В 2014 году мы уже знакомили наших читателей с молодыми супругами — Ольгой и Александром Огородовыми из посёлка Копьёво.

Старт!

На тот момент речь шла о весьма удачно стартовавших молодых предпринимателях, которые открыли собственное деревообрабатывающее производство. Заметьте, не торговлю лесом, хотя начинали именно с неё, а производство, которое на выходе обернулось пиломатериалом, резным штакетником, резными же столами, стульями, креслами, тумбочками. Мне приятно сознавать, что статья моей коллеги Татьяны Головковой трёхлетней давности в какой-то степени послужила рекламой копьёвских умельцев, благодаря чему количество их заказов увеличилось. Причём до такой степени, что они создали на своём малом предприятии три рабочих места, что для сельской местности весьма круто.

Более того, в 2015 году супруги Огородовы стали победителями регионального этапа всероссийского конкурса «Я — предприниматель». Собственно, по этой причине мне и пришла идея нанести повторный визит. Нанёс. И уже на месте столкнулся с несколько иной ситуацией, где позитив оказался задвинутым суровыми обстоятельствами. Однако по порядку...

Вспомним, что 2014 год для семьи был знаменателен покупкой пилорамы. Да, их претензии на грант для молодых предпринимателей в республике поддержки не нашли: чересчур велика конкуренция. Зато на уровне района искомый грант в 200 тысяч рублей они получили. Добавили 140 тысяч из собственных средств, которые заработали, и покупка состоялась. После чего деятельность малого предприятия вышла на качественно новый уровень и на более высокие объёмы. Как раз на той волне ребята выиграли названный конкурс в номинации «Производство», прикупили технику, ещё раз подчеркну, на заработанные своими руками средства, обросли клиентурой и стали подумывать о новых горизонтах бизнеса. Но тут, по закону подлости, случились «ой» и «ах». Без стука, предупреждения и звонка поменялись на федеральном уровне правила игры. В чью пользу?

Финиш?

Об этом мы беседовали на втором этаже рубленого домика, где в тот приезд моих коллег размещались офис и столярный цех супругов Огородовых. Но сегодня цех пуст и тих. Офис также ощущается покинутым, и лишь заработанный кубок да грамоты напоминают о былом успехе...



— Что за дела? В чём проблема? Спрос упал?

— Нет, — вздохнула Ольга Огородова, — спрос никуда не делся и даже увеличился. Другое дело, что обеспечивать его становится всё труднее, а вскоре может так случиться, и вовсе станет невозможно. Изменилось федеральное законодательство, и мы как-то враз стали его злостными нарушителями...



— Уже интересно. Расскажите.

— В своё время по республиканской программе нам как многодетной семье выделили земельный участок в 15 соток, где мы сейчас и находимся. Раз такое дело, мы решили использовать его для развития бизнеса. И когда это делали, ни у кого, ни у одной государственной структуры претензий к нам не было (неужели кто-нибудь сознательно пошёл бы на нарушение закона).

Мы работали, платили налоги, брали кредиты, то есть жили, как все индивидуальные предприниматели, начинавшие с нуля. Проблемы же возникли примерно с февраля 2016 года, когда стало известно, что мы больше не имеем права держать производственную базу и склад пиломатериала на участке, предназначенном для жилищного строительства. Хотя до этого, ещё раз подчеркну, ведя свою деятельность именно здесь, мы встали на учёт и в налоговой инспекции, и в департаменте лесного хозяйства Республики Хакасия, полностью отчитываясь, где, что и как производим.

Тем не менее случилась прокурорская проверка, которая выявила нарушение. Наложили штраф, запретили работу на станках, объявили: либо вы закрываете своё производство, либо переносите его в другое место.

После этого не оставалось ничего другого, как поехать в налоговую, закрыть производство и открыть розничную торговлю. Теперь мы закупаем пиломатериал и поставляем его сюда. Что самое грустное, нам пришлось убрать рабочие места и принять людей по договору оказания услуг, потому что без помощников уже не обойтись. Пилорама тоже стоит, потому что не можем ею пользоваться. Только включаем — сразу предписание и штраф...



— Так, здесь один момент, но, видимо, есть и второй?

— В России ввели ЕГАИС «Лес» (система учёта древесины и различного рода сделок с ней. — Ю.А.), и мы должны ежемесячно подавать отчёт и подкреплять его электронной печатью, электронной подписью. За то и другое пришлось платить, заказывать, что не самое страшное.

Мы не можем в этой программе зарегистрировать ни одной нашей сделки по продаже, так как работаем с физическими лицами. А система ЕГАИС вся заточена на работу с юридическими лицами. И теперь нам говорят: ждите штраф. А представьте, сколько нам за год набежит! Ну, придёт штраф на 500 тысяч, что мне делать? Ничего! Сложиться, закрыться, придут судебные приставы и начнут здесь всё описывать. Сценарий видится лишь такой.

Мне кажется, это несправедливо, когда нас, маленьких предпринимателей, приравнивают к промышленным гигантам. С них требовать подобные отчёты логично. А что взять с нас, с наших объёмов, которые на федеральном уровне можно только через лупу разглядеть! И так во всём. Налоги мы платим одинаковые, штрафы, ставки по кредитам и требования одни и те же.

Да пусть бы и так, но хотя бы предупредили, научили, показали, объяснили. Так нет же. В ответ мы слышим только: незнание закона не освобождает от ответственности, предупреждать мы вас не обязаны, следите за законодательством, учить вас мы тоже не обязаны.

А как же все эти разговоры о поддержке малого бизнеса, молодых предпринимателей? Мы тут на земле пашем, головы не поднять. Наши дети, дочь девяти лет и сыновья-близнецы пяти лет, росли здесь, на участке. Старшую за руку, младших в коляску — и на работу. Мы вдвоём с Сашей весь этот лес ворочали, пока у нас помощники не появились. И мы готовы дальше работать и лес ворочать (я мужа практически не вижу, он сутками трудится), но дайте такую возможность, не перекрывайте окончательно кислород!

Обида

— Так, стоп-стоп, не будем заводиться. Неужели никаких вариантов?

— Мы пытались изменить назначение участка, хотя бы часть его перевести в производственную зону. Получили отказ. Предложенные нам участки требуют чересчур огромных затрат по их очистке, выравниванию, огораживанию. Опять же надо ставить гараж, делать склад, домик для охранника, переносить пилораму. В целом около 300 — 400 тысяч рублей. Таких денег у нас нет. Потому что платим налоги, отчисления, зарплату, кредиты.

Если говорить об участке с гаражом, где возьму 30 тысяч на аренду? Я малый предприниматель, в деньгах не купаюсь. В результате стоим на грани выживания.

Ну, заработали мы 50 — 60 тысяч рублей за месяц, отдали кредит, отдали налоги, купили колесо, тысяч 10 — 15 остаётся. А если я ещё возьму аренду...

И это не моя индивидуальная проблема, нас таких в Копьёво четверо предпринимателей в абсолютно схожей ситуации. По Хакасии, наверное, ещё больше, и все вложились в дело, только-только стали разворачиваться, и на тебе, приехали — проверки, штрафы, вызовы в прокуратуру...

Но закрываться мы не хотим, потому что это наш хлеб, наш основной заработок. Мы не сидим на шее у бюджета, напротив, его пополняем и хотим быть полезными. Ну, придавят нас к стенке, закроемся, тогда район не будет обеспечен пиломатериалом в той мере, в какой нужно. У нас каждый день заявки, мы не успеваем их выполнять. А если бы мы пилили сами, а не покупали где-то, у нас был бы объём и мы могли бы весь район снабжать.

Ведь если вспомнить пожары 12 апреля 2015 года, наша пилорама днём и ночью работала, мы с мужем пилили лес на благо посёлка, ни копейки не брали. Даже грамота есть от района за развитие, сотрудничество и поддержку. Мы также поставляли пиломатериал для клуба в Июсе, для церкви в Новомарьясово. Если что-то надо такое дельное, мы никогда и никому не отказали. И нам приятно, что помогли и что нас люди добрым словом помянули...

Помощь?

Н-да! Поговорили. Выяснили ситуацию.

Конечно, тут не всё так однозначно, потому что законы, какими бы они ни были, надо уважать и непременно исполнять. Да и производство в жилой зоне не есть хорошо. Пилорама — шум для соседей, склад пиломатериала — всегда потенциальная угроза возгорания.

Но, с другой стороны, люди не виноваты, что их вовремя не остановили, не предупредили, не объяснили, а сейчас не хотят помогать. Хотя до момента моего приезда Огородовы свои проблемы выше уровня поссовета не поднимали. Видимо, пора. Думаю, это в корне неверно — терять малые предприятия на ровном месте. Тем более что ребята сами готовы вкалывать сутками, готовы дать работу другим, и они хотят быть полезными своему району, своей республике.

И раз уж мы сами объявили режим максимального благоприятствования для малого бизнеса, раз у нас есть структуры, которые отвечают за его развитие, значит, надо им помочь. И не только молодой семье из Копьёво...

Прощаясь, Ольга Егоровна сказала:

— Мы не отчаиваемся, потому что всё равно найдём способ выйти из ситуации! Но помощи были бы рады…

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