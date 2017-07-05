Красочная россыпь огней озарила ночное небо в День Хакасии

05.07.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

3 июля республика масштабно отметила 310-летие вхождения в состав России.

Жителей Хакасии поздравили звёзды оперной сцены. Послушать тенора из Италии Альдо Капуто, солисток Мариинского театра Татьяну Павловскую и Юлию Маточкину, музыканта-гобоиста Алексея Балашова собрались более двух тысяч зрителей.

Артисты выступали в сопровождении симфонического оркестра Хакасской республиканской филармонии имени В.Г. Чаптыкова. Дирижировал маэстро Кристиан Кнапп из США.

Подарком для меломанов стали арии из редко исполняемой оперы «Адреана Лекуврер» итальянского композитора Франческо Чилеа. Завершился вечер ярким фейерверком. Видеооператоры засняли салют с высоты птичьего полёта. Зрелище великолепное.

Видео: Республика Хакасия

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