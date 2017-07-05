Прессе представили нового министра природных ресурсов и экологии Хакасии

Юрий Соколов впервые ответил на вопросы журналистов в ранге руководителя министерства.

Напомним, что Соколов вошел в структуру правительства, после того, как глава Хакасии Виктор Зимин решил кардинально обновить его состав.

На брифинге для прессы Юрий Соколов сообщил, что новая должность позволит ему реализовать проекты над которыми он работал ранее, но уже на новом уровне. В числе таковых защита лесов от пожаров и мероприятия по лесовосстановлению.

- За июнь мы зафиксировали 38 лесных пожаров. Из-за жары 35 возгораний произошло по причине возникновения так называемых сухих гроз. Важно, что 90 процентов лесных пожаров были потушены в первые сутки после возгорания, - сообщил Соколов.

Отдельно новый министр выделил тему зарыбления верховьев реки Абакан и работу с крупным бизнесом по внедрению предприятиями новых технологий в экологической сфере.

- На разрезе «Аршановский» уже построена первая очередь очистных сооружений, до конца года должна быть сдана вторая очередь. А СУЭК на своих предприятиях внедряет новую для Хакасии систему рекультивации отвалов, - сказал Юрий Соколов.

В завершении общения с журналистами министр природных ресурсов и экологии Хакасии выразил готовность активно работать с четвертой властью для эффективного решения экологических республиканских вопросов.

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