Счастье видеть их и слышать

Концерт звёзд оперной сцены на Первомайской площади — традиционный подарок жителям Хакасии к Дню республики и одно из главных украшений форума «Сибер Ил».

Хосе Каррерас, Тьяго Аранкам, Дмитрий Хворостовский, Паата Бурчуладзе, Татьяна Павловская, Ванесса Мэй — звёзды космической величины — в предыдущие годы поздравляли со сцены жителей Хакасии с Днём республики. Да каждый год к нам в гости приезжают музыканты, возможность услышать которых вживую, — повод для гордости. Ведь на самом деле мало кто может похвалиться тем, что на его дне рождения выступают артисты, перед талантом которых преклоняется мир. А Хакасия — может!

И в этом году замечательный концерт, посвящённый 310-летию добровольного вхождения Хакасии в состав России, принёс настоящее удовольствие любителям классической музыки. Поздравить республику собрались звёзды Мариинского театра Татьяна Павловская и Юлия Маточкина, знаменитый итальянский тенор Альдо Капуто, известный гобоист-виртуоз Алексей Балашов. Аккомпанировал им симфонический оркестр Хакасской республиканской филармонии имени В.Г. Чаптыкова под руководством приглашённого дирижёра из США Кристиана Кнаппа.

Начался же концерт с выступления танцевальных коллективов Хакасии и заслуженного артиста России и Хакасии Евгения Улугбашева. Он исполнил свою композицию «Бой богатырей» (в аранжировке Владимира Лямина) в сопровождении симфонического оркестра под управлением Вячеслава Инкижекова.

На главной площади республики прозвучали произведения Петра Чайковского и Николая Римского-Корсакова. Овациями зрители встретили увертюру из оперы «Пиковая дама», а также дуэт Лизы и Полины из этого произведения в исполнении Татьяны Павловской и Юлии Маточкиной. «И очень порадовало, что Альдо Капуто не побоялся взяться за арию Ленского из оперы «Евгений Онегин», — поделился впечатлениями Вячеслав Инкижеков. Творчество Римского-Корсакова было представлено любимой зрителями «Снегурочкой».Очень тепло принимали и гобоиста Алексея Балашова.

Шквал аплодисментов, море цветов, крики «Браво!» — весь вечер на Первомайской площади царила атмосфера праздника. И достойным его завершением — тоже под аплодисменты и восхищённые возгласы — стал грандиозный фейерверк.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







