Сергей Шойгу поздравил с Днём республики жителей Хакасии

Поздравительные телеграммы, открытки, приветственные адреса с Днем рождения Хакасии, с юбилейной датой – 310-летием вхождения республики в состав России, продолжают поступать от многочисленных друзей региона.

Успехов, благополучия и достижений во всех делах пожелал министр обороны России Сергей Шойгу. Глава Ингушетии Юнус-бек Евкуров в поздравительной телеграмме желает Хакасии экономического процветания, сохранения и преумножения добрых традиций, развития духовности и культуры. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и временно исполняющий обязанности Республики Карелии Артур Парфенчиков пожелали нашему региону мира и процветания. Также Главу Хакасии Виктора Зимина и всех жителей республики поздравляют руководители крупнейших предприятий России и Хакасии, депутаты Государственной Думы РФ, руководители территориальных и федеральных органов исполнительной власти, главы муниципальных образований республики, общественные организации.

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