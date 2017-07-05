Снова зовёт Шёлковый путь

На VII международном культурно-туристском форуме «Сибер Ил» эксперты из разных стран обсудили перспективы сотрудничества в сфере туризма.

Обсуждение состоялось в ходе специальной сессии «Великий шёлковый путь на пространстве Шанхайской организации сотрудничества». Она прошла в гранд-павильоне спорт-отеля «Гладенькая», находящегося в живописной долине реки Бабик. В мероприятии приняли участие представители краёв, областей и республик Сибирского федерального округа, других территорий России, а также делегации из Китая, Монголии, Киргизии и Азербайджана.

Шёлковый путь — древняя караванная дорога, связывавшая Восточную Азию со Средиземноморьем. С конца I тысячелетия до нашей эры и в Средние века путь шёлка из Китая на Запад проходил тремя основными дорогами. Одна из них — северная ветвь этого путешествия, смыкалась с обширным степным коридором Центральной Азии, включающим в себя Монголию и территорию Южной Сибири: Хакасию, Туву, Алтай. Северную дорогу в разное время контролировали кочевые империи хунну, тюрок, монголов. Само понятие «Великий шёлковый путь» в западной науке и обиходе появилось 150 лет назад. Так же был назван и новый глобальный проект, активно продвигаемый Китаем, в частности по линии Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Именно поэтому современный «Великий шёлковый путь» прежде всего направлен на расширение межрегиональных и межгосударственных контактов на пространстве ШОС, на развитие экономических, гуманитарных и культурных связей.

Руководитель специальной сессии, директор департамента по туризму и региональной политике министерства культуры России Ольга Ярилова отметила:

— В последнее время Всемирная туристская организация фиксирует активную интеграцию объектов культурно-исторического наследия в проект «Великий шёлковый путь». Всё большее число заинтересованных стран работают вместе для развития туризма. Растёт интерес турбизнеса и путешественников. Россия присоединилась к этому процессу сравнительно недавно, в 2015 году. На сегодняшний день федеральным министерством культуры активно поддерживается развитие туристских маршрутов, связанных с проектом «Великий шёлковый путь», в Сибири, на Кавказе и в Южном федеральном округе. В этот процесс уже вовлечено 27 субъектов Федерации. Наша главная задача — открыть миру интереснейшие туристские маршруты на участках Шёлкового пути, находящихся на территории нашей страны, демонстрирующих национальный колорит, историю, культуру и традиции народов России.

Хакасия была выбрана для проведения специальной сессии «Великий шёлковый путь на пространстве ШОС» отнюдь не случайно.

— Хакасии было поручено возглавить процесс культурного и туристического взаимодействия в рамках проекта «Великий шёлковый путь» в Сибирском федеральном округе. Ведь ваша республика — удивительная, уникальная территория, по праву считающаяся археологической Меккой Сибири, настоящим музеем под открытым небом, — заметила Ольга Ярилова.

Исполняющая обязанности министра культуры РХ Светлана Окольникова уточнила, что Хакасия была назначена координатором всероссийского проекта «Великий шёлковый путь» в декабре 2016 года на Санкт-Петербургском культурном форуме.

— С того момента мы с головой погрузились в эту тему, разрабатывали маршруты, в том числе гастрономические, изучали историю древнейшего торгового пути. Несомненно, процесс это сложный и трудоёмкий. И мы очень хотим, чтобы итогом нашей работы и работы коллег из других сибирских регионов стал единый бренд «Великий шёлковый путь. Сибирская дорога», — сказала Светлана Окольникова.

Елена Герасименко, заместитель директора Российского этнографического музея, в свою очередь отметила:

— Проект направлен в том числе и на развитие внутреннего туризма. Он требовал обогащения научной составляющей, разработки новых туристских маршрутов по территории Российской Федерации, с последующим их включением в международную программу «Туризм на Шёлковом пути». В более глобальном плане этот проект ориентирован на расширение гуманитарного сотрудничества со странами Евразии.

Сотрудники Российского этнографического музея разработали научные аспекты проектирования новых туристских маршрутов в историческом и географическом коридоре Шёлкового пути на основе отечественного природного историко-культурного наследия. Проблема соотнесения российских территорий с маршрутами Шёлкового пути решалась в привязке к евразийскому культурному пространству.

— Шёлковый путь рассматривался не только как транспортный маршрут, но и как историческое явление межрегионального и межэтнического контакта евразийского масштаба, которое оказало существенное влияние на культурный облик Евразии. Следы нахождения российских регионов в системе Шёлкового пути или в сфере его влияния достаточно надёжно фиксируются различными типами объектов культурно-исторического наследия, — завершила Елена Герасименко.

Южная Сибирь довольно долгое время была вовлечена в систему этнополитических, экономических связей с областями, по которым непосредственно проходил Великий шёлковый путь. Хакасии, Туве и Алтаю, исторически расположенным в северном ареале сферы влияния Шёлкового пути, есть что показать отечественным и зарубежным туристам. О потенциале уже известных и новых туристских маршрутов, о памятниках истории участникам сессии рассказали директор Хакасского научно-исследовательского института языка, литературы и истории Валентина Тугужекова, министр культуры Тувы Тамдын Алдар и министр культуры Республики Алтай Эжер Малчинов. Посетить достопримечательности Монголии пригласили генеральный консул Монголии в Кызыле (Тува) Баасанжав Ганцэцэг и заместитель губернатора Увс аймака Монголии Цэвээн Батболд. О туристских маршрутах Великого шёлкового пути в Азербайджане рассказал ведущий консультант министерства культуры и туризма этой страны Эльдениз Агаев. Конечно, не обошлось без приглашения в Китай, делегация которого на сессии «Великий шёлковый путь на пространстве ШОС» была, пожалуй, наиболее представительной.

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Наша справка

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) — международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. 9 июня 2017 года полноправными членами ШОС также стали Индия и Пакистан.

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Мнение о форуме

Сергей Меняйло, полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе:

— Это красивый форум, границы которого из года в год расширяются. Он уже выходит за рамки Хакасии: мы говорим о Шёлковом пути, говорим не только об экономике — о культуре, истории, о духовном развитии. Поэтому я посчитал необходимым быть здесь. Важно своими глазами увидеть, что и как происходит. Могу сказать, что этот форум имеет право и имеет хорошие шансы стать очень-очень значимым, почётным не только для Хакасии, не только для Сибири, но и для всей России.

Знаете, кто-то сегодня сказал: «Камни». Не камни — каменные изваяния! Я, когда побывал в музее «Хуртуях тас», честно скажу, был впечатлён — четыре с половиной тысячи лет назад люди поклонялись Хуртуях тас и сегодня люди приходят, свадьбы приезжают, это место становится знаковым. Верим мы, не верим — другой вопрос. Это традиции, обычаи, которые мы должны поддерживать.

И то, что сегодня есть история Хакасии, история субъектов Сибирского федерального округа, история России, и то, что сегодня возрождается, деньгами не оценить. Духовная составляющая, культурно-историческая составляющая иногда дают эффект более высокий, чем экономика!

Я приехал на форум, потому что мне это самому интересно и у меня есть огромное желание помочь ещё более расширить его рамки.

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