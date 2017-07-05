В Абакане стартовали массовые проверки пассажирского транспорта

Оперативно-профилактическая операция “Автобус” пройдет в республиканской столице с 5 по 25 июля.

Инспекторы ДПС проверят автомобили юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, чтобы пресечь нелегальные перевозки пассажиров и аварийность на пассажирском транспорте. Дорожные полицейские проверяют выпуск транспорта на линию, качество предрейсового медицинского осмотра водителей, техническое состояние автобусов: наличие аптечки, огнетушителя, работу аварийных выходов, сообщили в УГИБДД МВД по Хакасии.

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