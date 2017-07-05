В Красноярске выхаживают младенца размером с ладошку

05.07.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Врачи перинатального центра борются за жизнь малыша, родившегося весом чуть больше 500 граммов.

Ребёнок появился на свет вчера. О крохе рассказал на личной странице в Facebook главный врач перинатального центра Андрей Павлов.Он же выложил фото недоношенного младенца, которого подключили к аппаратам жизнеобеспечения. Детям с таким маленьким весом нужна особая поддержка с первой минуты, ведь они не могут самостоятельно удерживать температуру, кушать и даже дышать, передает НГС.Новости со ссылкой на врача.

- Наша задача дать шанс, помочь, вселить веру, выходить, сделать даже невозможное, но преодолеть вместе с родителями два, три, четыре месяца серьезных испытаний, понимая, что это время ребёнок должен был оставаться внутри мамы и получать всё необходимое через её кровь, тепло и покой, - сообщил Андрей Павлов.

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