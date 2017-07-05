В Хакасии медицинские организации закупают новое оборудование

05.07.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

На эти цели, а также ремонт медтехники, и обучение врачебных кадров территориальным фондом обязательного медицинского страхования выделено 24 миллиона рублей.

Новым оборудованием до конца года пополнятся 19 медицинских организаций региона: республиканские, межрайонные, городские и районные больницы. По итогам торгов в Ширинскую межрайонную больницу уже поставлен аппарат «Фиброколоноскоп» стоимостью 950 тысяч рублей, в Абаканскую межрайонную больницу – передвижной УЗИ-аппарат стоимостью один миллион рублей, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения РХ.

 

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