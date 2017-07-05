В Хакасии откроется Межрегиональный летний литературный лагерь

05.07.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Мастер-классы для 14 молодых дарований в аале Верхняя Тея Аскизского района на базе литературного музея с 10 по 14 июля проведут члены Союза писателей России и Хакасии.

Впервые участниками лагеря станут авторы из Томской области и Красноярского края — Олег Крепак, Анастасия Плотникова и Артем Охальников. Хакасию представят победители ежегодного литературного конкурса «Радуга талантов»: Мария Окунева, Илья Новиков, Анастасия Спалевич, Карим Тугужеков, Дмитрий Кабанюков, Александра Тугужекова, Екатерина Софронова, Сергей Чебодаев и Ольга Казагашева. Помимо этого в работу лагеря привлечены обладатели именных стипендий Главы Хакасии Светлана Акатова и Василий Пахтаев. Занятия и беседы с молодыми талантами проведут члены Союза писателей Хакасии и России: Александр Котожеков, Валентина Шулбаева, Юрий Черчинский, Альбина Курбижекова, Юрий Иванов, Наталья Ахпашева, Сибдей Том, Анатолий Султреков и Галина Казачинова, сообщили в пресс-службе Дома литераторов Хакасии.

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