В Хакасии растёт число молодых педагогов

С 2012 года в республике ежегодно увеличивается доля учителей имеющих стаж педагогической работы до пяти лет (14 процентов), а также в возрасте до 35 лет (25 процентов).

В системе образования Хакасии трудятся около одиннадцати тысяч педагогических работников. Кадровый потенциал общеобразовательных учреждений республики высок: около 90 процентов преподавателей имеют высшее образование. Более 50 процентов учителей имеют высшую и первую квалификационные категории. В пресс-службе министерства образования и науки отметили, что приток молодых кадров удалось обеспечить благодаря ряду мер. Это повышение заработной платы педагогических работников, меры социальной поддержки, мероприятия по адаптации молодых специалистов, развитие системы профессиональных конкурсов.

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