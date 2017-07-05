Всё случится в сентябре

Указ президента России по вводу республиканского перинатального центра Хакасия выполнит в срок.

30 июня в ходе рабочего визита в Хакасию полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло посетил перинатальный центр. Он осмотрел детское отделение, палату интенсивной терапии, операционный блок, а затем провёл рабочее совещание по вводу объекта в эксплуатацию.

Итоги заседания Сергей Меняйло прокомментировал республиканским СМИ во время пресс-подхода на VII международном культурно-туристском форуме.

— Сегодня взято обязательство: 10 сентября перинатальный центр должен принять рожениц. Почему такой срок? Есть небольшие технические проблемы со стороны подрядчика. Стройка была в зимний период, без учёта определённых условий. Мы объект можем ввести в эксплуатацию уже в июле, но с учётом устранения замечаний установлен новый реальный срок, — сказал полпред. — Перинатальный центр построен, оснащён по последнему слову техники, персонал обучен, укомплектован, высокотехнологичное медицинское оборудование введено в эксплуатацию. Уверен, социально значимый объект будет введён и поручение президента России будет выполнено.

Глава Хакасии Виктор Зимин пояснил, что сегодня центр отвечает всем современным стандартам. Нет проблем с кадрами: подготовлено 80 врачей и 170 специалистов среднего звена. Однако ввести центр в июле с небольшими недоработками значит подвергать опасности пациентов, а это недопустимо.

— Нельзя рисковать мамочками и детьми. Мы попросили ещё продлить нам срок, чтобы довести всё для приёма рожениц до идеального состояния. Обратного пути у нас не будет, — подчеркнул Виктор Зимин. — Уже через пару месяцев за медицинской помощью в перинатальный центр смогут обращаться жительницы не только Хакасии, но и соседних регионов. Стратегически важный объект призван минимизировать риски младенческой смертности и избавить рожениц с патологиями от поездок в Красноярск, Екатеринбург и Томск.

Сергей Меняйло отметил, что в нескольких регионах Сибири также возводятся перинатальные центры. И только в Алтайском крае и Хакасии есть уверенность, что социально значимые объекты в этом году будут введены в эксплуатацию. Серьёзную озабоченность федеральных властей вызывает строительство перинатального центра в Норильске (Красноярский край).

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