Хорошее дело — кормить человека

Глава Хакасии Виктор Зимин вручил сертификаты местным сельхозтоваропроизводителям. Гранты получили 24 начинающих фермера и три главы семейных КФХ.

Всего на материальную поддержку правительства республики претендовало более 80 человек. Основная часть проектов была посвящена развитию животноводческих хозяйств. Два конкурсанта получили сертификаты на открытие тепличных предприятий.

— Этот конкурс предоставляет возможность поддержать на старте лучшие фермерские проекты и дать путёвку в жизнь молодым хозяйствам, — сказал глава Хакасии Виктор Зимин. — Вы занимаетесь хорошим делом — кормите республику. Желаю вам успехов, развития. И, пожалуйста, пообещайте, что в скором времени вы все станете успешными.

Общая сумма грантовой поддержки в этом году составила 85 миллионов рублей. Из них три миллиона получила начинающий фермер Олеся Спиридонова из села Калы Бейского района. Всю сумму молодая женщина собирается вложить в открытие молочной фермы.

— У меня уже есть опыт работы в этой отрасли. Пять лет мы с мужем держим подсобное хозяйство, в котором 17 дойных коров. На средства от гранта мы купим несколько голов нетелей симментальской породы, современное доильное оборудование и другую технику для облегчения труда, — поделилась планами фермер-миллионер.

Напомним, хакасские фермеры получают гранты с 2012 года. В общей сложности на поддержку начинающих сельхозтоваропроизводителей и глав семейных КФХ из республиканского бюджета было выделено порядка 600 миллионов рублей. Как отметил Виктор Зимин, вложенные средства уже приносят отдачу. С недавнего времени Хакасия относится к тем немногим регионам, которые обеспечивают себя основной сельхозпродукцией.

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