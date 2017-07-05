За гранью реального

4 июля на Первомайской площади столицы Хакасии состоялось незабываемое представление «Белые крылья» («White Wings») уличного театра из Голландии «Close-Act».

22.00. Посмотреть на красочное шоу с элементами фэнтези и готики, сопровождающееся ритмичной музыкой барабанов, пришли тысячи гостей и жителей столицы Хакасии. Вход был абсолютно свободным.

Начало чуть задержалось — у артистов очень сложные костюмы, грим, и, кстати, если кто ещё не знает, выступают они на ходулях. Однако ожидание стоило того! Очаровательных гостей из Голландии публика встретила овациями и востор­женными возгласами. Перед началом представления артисты несколько раз изящно продефилировали по площади в разных направлениях, стараясь продемонстрировать свои полупрозрачные крылья фантастической красоты так, чтобы не осталось зрителя, не рассмотревшего их во всех деталях. Прекрасные девушки на ходулях кружились, смеялись и бросали фразы на голландском, который казался музыкальным мурлыканьем.

Плавные, скользящие движения над толпой, переливающиеся прожилки на белоснежных крыльях и впечатляющий танец под ритмичную мелодию барабанов и цветные сверкающие огни. Вздохи восторга то и дело прокатывались по толпе — дети и взрослые, словно заворожённые, жадно следили за сказочными феями. Они казались нереальными на фоне яркой луны и высоких тёмных елей на Первомайской площади. Представление в зачарованном лесу выглядело поистине волшебным и немного жутковатым: сказка ожила!

Зрители долго не отпускали артистов, волнами следуя за ними по всей площади. А уж когда одно прелестное белокрылое создание громко пропело на русском с приятным акцентом: «Спасибо, Абакан!», не было предела всеобщему восторгу.

Переполненная эмоциями публика с лёгкой ноткой грусти проводила голландцев до драматического театра. Праздник завершился, но появилась надежда на новую встречу с покорившими сердца жителей и гостей Хакасии артистами театра «Close-Act».

Напомним, впервые голландцы приехали в Абакан в 2014 году на VIII международный эколого-этнический фестиваль театров кукол «Чир Чайаан». Тогда артисты выступили с совершенно иной программой — «Saurus», в которой главенствовали драконы. Театр совершенно покорил абаканцев невероятными костюмами, гипнотической музыкой, отточенной хореографией. Готовясь к нынешнему, девятому по счёту, фестивалю, оргкомитет решил, что столь высоко поднятую в 2014 году планку опускать нельзя, и вновь пригласил голландский театр в столицу республики. Незабываемое шоу, состоявшееся позавчера, стало настоящим подарком жителям Хакасии.

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