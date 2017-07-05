Житель Хакасии выстрелил в отказавшегося убрать мусор ребенка

05.07.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

В Хакасии задержан мужчина, выстреливший в ребенка из пневматики за отказ убрать мусор около дома. Об этом РИА Новости сообщила официальный представитель республиканского главка СКР Светлана Павина.

Инцидент произошел в поселке Усть-Абакан. Трое детей, чей возраст не уточняется, играли возле дома. К ним вышел пьяный мужчина и потребовал убрать мусор. Получив отказ, он сходил за пневматическим оружием, вернулся и выстрелил в одного из детей. Ребенок получил ранение в ногу.

Следователями возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанного.

В мае сообщалось о том, что в Благовещенске подросток обстрелял детский сад из пневматического пистолета. Полиция установила, что учащийся одной из школ города несколько раз выстрелил в сторону воспитательного учреждения из газобаллонного пистолета, подаренного ему родственниками. В отношении матери подростка составлен административный протокол.

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