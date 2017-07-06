В Абазе не могут отремонтировать «народную яму»

Общественники Хакасии, которые ищут опасные ямы на дорогах и отмечают их на интерактивной карте, съездили в Абазу и Боград.

В Хакасии продолжает работать проект "Карта убитых дорог". Активисты находят опасные ямы и отмечают их на интерактивной карте региона. Сейчас отмечено больше 60 аварийных участков. На днях общественники отправились в Абазу, чтобы и там оценить состояние дорог. Оказалось, что некоторые проблемные участки, на которые представители ОНФ в Хакасии указывали ещё в прошлом году, до сих пор в прежнем состоянии. "Осталась без ремонта и "народная яма" — выбоина длиной около 70 см, шириной 50 см и глубиной 7-10 см, которую жители города самостоятельно заделали с помощью песка, кирпича и больших камней. В пределах полукилометра от нее также расположены ямы, которые требуют незамедлительного ремонта. Это при том, что согласно ГОСТу предельные размеры отдельных просадок, выбоин не должны превышать по длине 15 см, ширине – 60 см и глубине – 5 см. Придётся еще раз напомнить властям города о существующей проблеме", — заявил координатор проекта "Карта убитых дорог" в республике Сергей Кузьмин.

Побывали общественники и в Бограде. Ненормативных ям эксперты ОНФ не обнаружили. Тем не менее, назвать дороги райцентра идеальными нельзя, считает Сергей Кузьмин. "Всё довольно неплохо в центре. Есть участки старого разбитого асфальта, но больших ям не было обнаружено. Конечно, на окраинах ситуация меняется в худшую сторону. Прокуратура Боградского района, совместно с ГИБДД ведут работу с администрацией по исправлению сложившейся ситуации на дорогах муниципального образования. Есть судебные решения для побуждения местных властей к улучшению качества дорожного полотна", — добавил представитель ОНФ в Хакасии.

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