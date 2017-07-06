73-летний Хулио Иглесиас стал отцом

Тест на ДНК подтвердил, что у известного певца есть 40-летний сын.

История началась в 1990-х. Именно тогда некий Сантос Фернандо Осуна стал добиваться признания отцовства Иглесиаса. Якобы в середине 1970-х испанский певец завёл роман с португальской балериной, когда находился в браке с моделью Исабель Прейслер. Любовная история была короткой. Между тем Иглесиас отрицал родственную связь с Сантосом.

Теперь 40-летний мужчина сделал ДНК-тест, который подтвердил родственную связь со знаменитым певцом, пишет The Telegraph.

Адвокат Сантоса Фернандо Осуна заявил, что мужчина собирается подавать иск, чтобы отцовство было признано судом. 73-летний Хулио Иглесиас — один из самых успешных испаноязычных исполнителей. Он записал около 50 студийных альбомов и продал более 300 миллионов копий пластинок, пишет Lenta.RU. Официально у певца восемь детей, в том числе 42-летний музыкант и актер Энрике Иглесиас.

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