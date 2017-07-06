766 тысяч автомобилей Volkswagen проданы с тормозами, которые могут отказать

Концерн отзывает свои машины. Проблему с тормозами удалось выявить во время тестов, которые проводил производитель.

766 тысяч автомобилей Volkswagen, распроданных по всему миру, могут быть оснащены неисправной тормозной системой. Все машины будут отозваны, сообщает Reuters со ссылкой на заявление автопроизводителя. Как выяснилось во время проведения собственных тестов концерна, тормоза могут отказать при слишком резком торможении.

Например, в Германии отзыву подлежат 385 тыс. автомобилей марок VW, Skoda и Audi. Как пишет "Коммерсант", в отозванных машинах будет обновлено программное обеспечение для систем контроля тормоза.

В апреле российский дилер концерна Volkswagen отозвал в России 74 автомобиля моделей Golf, Amarok, Passat и Caravelle, а также 128 машин марки Audi моделей A4, A5, A6 и A8 из-за проблем с подушками и ремнями безопасности.

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