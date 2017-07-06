Абаканца ударили ножом в живот из-за телевизора, оставленного в кустах

Пьяная драка с поножовщиной разразилась вчера в доме по улице Тельмана.

42-летний мужчина арендовал комнату и пригласил двух друзей. Компания решила выпить. Гости сдали в ломбард телевизор своего товарища, а когда спиртное закончилось, понесли скупщику ещё один телевизор. В ломбарде старую технику не приняли. Мужчина вернулся домой раньше своих гостей, которые несли телевизор назад. Позже выяснилось, что они оставили его в кустах. Это разозлило хозяина техники. Во время скандала он ранил ножом одного собутыльника. Мужчину доставили в абаканскую горбольницу с проникающим колото-резаным ранением брюшной полости и повреждением тонкой кишки. Подозреваемый находится под административным арестом, в отношении него возбудили уголовное дело, сообщили в УМВД России по Абакану.

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