Абаканских коммунальщиков заставили отремонтировать подвалы и крыльцо

06.07.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Собственник квартиры в доме по улице Тараса Шевченко 68 пожаловался на ненадлежащее состояние общего имущества.

Специалисты госжилинспекции Хакасии провели внеплановую проверку и обнаружили, что в первом подъезде нет тамбурной двери, а в подвалах подъездов №1 и №3 обнаружены участки негерметичного соединения трубопроводов системы канализации, имеется подтопление. Стены входа в подвальное помещение потрескались, а крыши крыльца подъездов протекают. В адрес ООО «ЖЭУ-4», в управлении которого находится многоквартирный дом, выдано предписание с требованием устранить выявленные нарушения. Если предписание жилищных инспекторов не исполнят в установленный срок, в отношении управляющей компании примут меры административного воздействия, сообщила пресс-секретарь госжилинспекции Александра Бабкина.

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