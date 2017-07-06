Гаспар Авдолян и Лолита Османова поженились (фото и видео)

После торжества, которое в 2016 году организовал Михаил Гуцериев своему сыну, стало понятно: установлена невероятная планка, которую сложно будет пер

епрыгнуть бизнесменам, которые желают устроить шикарный праздник.

Однако, видимо, это удалось. В эти выходные гремела не столичная Сафиса, а шикарный зал Dolby Theatre в Лос-Анджелесе, в котором, на минуточку, проходит церемония вручения кинонаград «Оскар». Организаторы церемонии не поскупились, устроив свою «Новую волну» на выезде. Ведущими мероприятия были Ксения Собчак и Андрей Малахов. А гостей веселили Светлана Лобода, Николай Басков, Стас Михайлов и… Леди Гага! Ценник у звезд был выше в несколько раз их стандартной цены, что вполне логично — длинный перелёт и такое ответственное мероприятие.

Артисты максимально скрывали свое участие в свадьбе, разве что чекинились в Лос-Анджелесе и показывали окрестности. Одна Ксения Собчак не сдержалась и запостила небольшой видеоролик в Инстаграм: «Не каждый день объявляю Леди Гагу!»

Свадьба на самом деле была роскошной. На лестнице, которая была украшена огромными композициями, гостей встречали скрипачи, исполняющие классику. Влюбленные, Гаспар и Лолита, выглядели как настоящие победители по жизни — платье невесты с шикарным шлейфом струилось по лестнице, как у самых крутых оскаровских номинанток. Гостем данного мероприятия был ювелир Лори Родкин, который отметил:

«Я до конца не понимаю, я в России или Армении, или я на армянском шоу «Голос».

Сколько денег потрачено на данное мероприятие — можно только представить. Флористические композиции обошлись примерно в полмиллиона долларов, артисты — еще в 2 млн. Плюс аренда помещения, угощение, расселение гостей, платье невесты, и другие, мелочи, которые не видны глазу. Страшно даже подумать, если кто-нибудь решит переплюнуть это торжество — тогда, верояно, свадьбу придется праздновать на Марсе.

А кто был спонсором банкет? По всей вероятности, отцы молодых. Лолита является дочерью крупного бизнесмена Эльдара Османова, Гаспар, в свою очередь, сын Альберта Авдоляна.

Эльдар Османов является совладельцем компании «Межрегионсоюзэнерго», которая, как выяснилось, включает в себя такие активы, как «Тагилэнергосбыт» «Челябэнергосбыт», « Архэнергосбыт», «Вологдаэнергосбыт» , Хакакасэнергосбыт» и «Роскоммунэнерго».

46-летний Альберт Авдолян — основатель и владелец компании «СКАРТЕЛ», держатель акций «Yota». Родился Альберт Авдолян в Краснодаре и является отцом 4-х детей. Как стало известно, вместе с женой Еленой проживает в поместье в Беверли Хиллз, которое обошлось ему в 13 млн. долларов.

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