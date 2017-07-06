Опубликована программа фестиваля «Нашествие»

Организаторы "Нашествия" приготовили для посетителей несколько подарков. В частности, помимо выступлений музыкантов, гости фестиваля увидят шоу Братьев Сафроновых и побывают на театральном представлении.

Согласно программе фестиваля, опубликованной на сайте "Нашествия", официальное открытие состоится в пятницу в шесть часов вечера. Первым выступит Вячеслав Бутусов с хором юных Александровцев, затем на сцену поднимутся группы "Кукрыниксы", "Сплин", "Кипелов" и хедлайнер первого дня - "Пилот". После выступления группы Ильи Черта на Главной сцене пройдет показ авторской музыкально-драматической постановки Саши Петрова "Зановородиться".

Субботняя программа начнется с выступления групп "Алиса" и "Мельница". После этого в небе над "Нашествием" появится пилотажная группа "Русские витязи". Затем свои музыкальные творения представят КняZz, "Сурганова и оркестр", "СерьГа", LOUNA, The Hatters, Сергей Бобунец, "Чиж и Компания" и 25/17. Хедлайнером станет группа "Браво".

Завершится второй день фестиваля выступлением лучших иллюзионистов страны братьев Сафроновых, которые покажут шоу под названием "Молния".

9 июля начнется с музыки группы "Ундервуд". Затем на сцене появятся НАИВ, ГильZа, Uma2rman, "Анимация", СЛОТ, "Калинов мост", Глеб Самойлов и The Matrix, "Танцы минус", "Пикник" и LUMEN. Хедлайнером фестиваля стала группа "ДДТ".

Завершится главное приключение года традиционным грандиозным салютом.

Как писал Ruposters, впервые в рамках “Нашествия” пройдут выборы президента фестиваля. Кандидатами на это звание стали 50 легендарных российских музыкантов, в числе которых - Юрий Шевчук, Валерий Кипелов, Сергей Шнуров, Константин Кинчев и другие.

Во второй этап прошли 15 человек, чьи имена окажутся в специальном бюллетене. Проголосовать за них смогут посетители фестиваля с 7 по 9 июля. В самом центре поля фестиваля поставят шатер с ящиками для голосования. Его итоги в заключительный день мероприятия объявит со сцены глава ЦИК России Элла Памфилова. Для победителя ведомство изготовит специальное президентское удостоверение за подписью председателя ЦИК России.