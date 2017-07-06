Потоп в Ульяновске. Что известно к этому часу

Дождь зарядил и продолжает лить вот уже около двух часов. За это время улицы Ульяновска затопило настолько, что вода чуть ли не плотностью покрывает машины. На улицах пробки. Людям пройти просто не представляется возможным. Очевидцы рассказывают, что многие пешеходы просят автомобилистов подвезти их до дома за щедрое вознаграждение. В социальных сетях уже появляются видео и фото ульяновской непогоды

Затопило даже подземную парковку ТЦ "Аквамолл"

В здании Железнодорожного вокзала льет как на улице. Крыша не справилась с таким количеством воды. После заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям, от городских властей поступило распоряжение о формировании аварийных бригад на предприятиях жизнеобеспечения Ульяновска. Как сообщают синоптики, выпадение осадков сегодня возможно до 50 мм. Вплоть до 10 июля они не прекратятся

Ветер сегодня приравнивается к ураганному – до 27 метров в секунду. – Такого сильного ветра в Ульяновске не было последних 25 лет, - отмечает начальник МБУ «Управление гражданской защиты населения» Сергей Цывочка. – В течение этих суток над регионом произойдет объединение двух воздушных масс, что приведет к обострению циклона над Ульяновской областью. Максимальное его проявление произойдет сегодня ночью и завтра днем. В связи с этим мы предполагаем, что дожди пройдут повсеместно, временами очень сильные. За ночь ожидается выпадение месячной нормы осадков. Кроме того, завтра прогнозируются очень сильные ветры скоростью до 17-22 м/с, с отдельными порывами до 27 м/с. Всё это будет сопровождаться грозами, в отдельных районах может пройти град, - рассказала начальник ульяновского гидрометцентра Валентина Казакова. Поэтому глава городской администрации Алексей Гаев на заседании комиссии по ЧС ввел режим повышенной готовности. Уже сейчас ведутся работы по очистке систем ливневой канализации. МБУ «Дорремстрой» днём задействовал пять бригад, ночью будут работать три, еще две – находиться в готовности. Уже поступили сигналы о затопленных подвалах, по большей части это частный сектор Ленинского района. В Ульяновске упало несколько деревьев, распиливать их уже отправились сотрудники городского центра по благоустройству и озеленению. – В районе Майской горы зафиксирован размыв обочины дороги, туда отправили два грузовика со щебнем, - отмечает пресс-служба администрация города Ульяновска. По вопросам ТЭК и ЖКХ работает круглосуточная диспетчерская 41-48-15. Об этом в своем твиттере сообщил председатель правительства Ульяновской области Александр Смекалин. ОПАСНАЯ ОБСТАНОВКА Как сообщает МЧС Ульяновской области, В 19.25, пятого июля, в связи с обильным выпадением осадков на территории региона сложилась обстановка угрожающая жизни и здоровью людей. На территории 5-ти муниципальных образований частично отключены от электроснабжения 10 населенных пунктов. По информации гидрометеоцентра за 12 часов выпало 86 мм осадков. Информация оперативная, подлежит уточнению.+

Губернатор региона Сергей Морозов: в связи со сложными погодными условиями все службы региона переведены на усиленный режим работы. Правительству поставлены первоочередные задачи: вывезти людей из зон подтопления и обеспечить бесперебойную работу коммунальных служб. Уже сформированы оперативные бригады, которые в срочном порядке направлены на устранение последствий разгула стихии. Сотрудники расчищают ливневые канализации и убирают обрушенные ветром деревья. Решается вопрос о предоставлении дополнительных автобусов для перевозки людей с одного берега на другой. Специалисты спасательных служб, медицины катастроф, врачи дежурят круглосуточно и готовы оказать помощь при необходимости. В целях обеспечения безопасности приостановлено пригородное автобусное сообщение, пассажиры размещены в зданиях вокзалов, предусмотрены места размещения в случае необходимости ночлега. Жителям рекомендуется не покидать свои дома и воздержаться от управления личным транспортом. В 20.30 по местному времени в ситуационном центре МЧС состоится заседание региональной Комиссии по чрезвычайным ситуациям, где руководители муниципалитетов доложат о ситуации и мерах по ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий. Просьба ко всем жителям Ульяновской области сохранять спокойствие, и сообщать о чрезвычайных ситуациях по номерам 112 или 05

Многие машины пострадали от хрупких деревьев. На место обрушений лично приехал губернатор Сергей Морозов, чтобы проконтролировать работу коммунальных служб

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