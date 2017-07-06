Правительственная комиссия не поддержала введение налоговых льгот для участников реновации

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности не одобрила законопроект о получении налоговых преференций на новые квартиры жителями попавших под снос пятиэтажек. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники. Инициативу внес в Госдуму депутат от Москвы Николай Гончар, также выступивший одним из авторов закона о реновации. Заключение на проект закона о налоговых льготах было рассмотрено правкомиссией в понедельник, 3 июля.

Николай Гончар предложил освободить от налога на прибыль и НДС фонд реновации, который столичные власти создадут для реализации программы сноса пятиэтажек и предоставления нового жилья. Соответственно, получатели жилья от этого московского фонда освобождались бы от налога на доходы (НДФЛ). В пояснительной записке к законопроекту утверждалось, что освобождение граждан от уплаты налога помогло бы исключить дополнительную налоговую нагрузку на участников программы реновации.

Однако, как считает правкомиссия, используемые в проекте закона формулировки позволили бы освободить от уплаты НДФЛ «всех плательщиков налога вне зависимости от получения ими статуса гражданина-участника программы реновации жилищного фонда в Москве». Правительство также сочло своевременным обсуждение налоговых преференций фонду реновации, так как он еще не создан. Помимо этого правкомиссия убеждена, что предложенные фонду льготы носят индивидуальный характер, а это противоречит требованиям Налогового кодекса.

Председатель комитета Госдумы по ЖКХ Галина Хованская пояснила «Ведомостям», что, согласно законодательству, освободить граждан от уплаты НДФЛ невозможно, поэтому потребовалось внести отдельный законопроект. Госпожа Хованская добавила, что критика инициативы правкомиссией не означает, что закон не будет принят в Госдуме. По словам председателя думского комитета по ЖКХ, заключения и отзывы правительства «имели определяющее значение для депутатов, но в новом созыве парламента ситуация меняется». В мэрии Москвы никак не прокомментировали информацию.

Напомним, с 15 мая до 15 июня на сайте «Активный гражданин» и в МФЦ прошло «поквартирное» голосование жильцов 4,5 тыс. домов, попавших в предварительный список под снос. Для включения дома в программу реновации были необходимы голоса двух третей проголосовавших. По итогам этой процедуры реновацию одобрили примерно в 4 тыс. домов, но столичные власти заявляли, что желающие еще могут попасть в программу сноса домов по результатам общих собраний собственников жилья.

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