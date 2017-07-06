Установлена личность убитого в Копейске: «Это местный бандит»

«Это Иван Лушников, ранее судимый, местный бандит. Не смотрящий, просто бандит», сообщил Znak.com источник в правоохранительных органах.

Лушников в последнее время был предпринимателем, в сфере его интересов была торговля на рынках, сообщил другой наш источник.

По данным силовиков, еще один человек получил ранения, он госпитализирован.

Стрельбу на улице Урицкого перед коттеджем, напомним, открыл человек на скутере, который сразу скрылся. Не исключена версия заказного убийства.

В пресс-службе регионального ГУ МВД официально заявляют, что «на месте проводятся необходимые оперативные мероприятия, направленные на розыск подозреваемого». На месте работают сотрудники ГУ МВД, ОМВД и СО СКР по Копейску.

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