Жители Новой Москвы в рамках реновации получат жилье в пределах своих населенных пунктов

Руководитель департамента развития новых территорий Владимир Жидкин рассказал M24.ru о программе реновации в Новой Москве. Ее жители переедут в новые дома в пределах своих населенных пунктах, заявил господин Жидкин. «Мы переселим жителей не только в рамках поселений (это очень большая территория), но границах населенных пунктов. При этом у жильцов будет возможность выбрать и другую площадку»,— сообщил он.

«Возможно, не все захотят жить в том же населенном пункте, поэтому мы предоставляем всем второй вариант размещения. А в будущем может появиться и третий вариант»,— добавил господин Жидкин.

Напомним, с 15 мая до 15 июня на сайте «Активный гражданин» и в МФЦ проходило «поквартирное» голосование жильцов 4,5 тыс. домов, попавших в предварительный список под снос. Для включения дома в программу реновации были необходимы голоса двух третей проголосовавших. По итогам этой процедуры реновацию одобрили примерно в 4 тыс. домов, но столичные власти заявляли, что желающие еще могут попасть в программу сноса домов по результатам общих собраний собственников жилья.

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