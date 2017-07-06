Будущее, которое выбираешь сегодня

20 июня в Сибирском федеральном университете стартовала приёмная кампания. Всего в этом году крупнейший вуз за Уралом примет около 10 тысяч абитуриентов, 6 тысяч из них — на бюджетные места.

— Хакасия, ближайший сосед Красноярского края, традиционно является поставщиком абитуриентов и студентов, многие из которых после окончания учёбы возвращаются жить и работать в республику. Надеюсь, этот год не станет исключением, и мы получим много подготовленных и целеустремлённых молодых людей, — сказал на пресс-конференции, посвящённой приёмной кампании заместитель проректора по учебной работе СФУ Андрей Лученков. — Надо особо отметить, что сроки приёма документов для всех абитуриентов не одинаковы. Так, поступление в инженерно-военный институт завершается 18 июля, а на творческие специальности — уже 10 июля. В общей сложности в университете на сегодняшний день насчитывается свыше 170 направлений подготовки.

Зампроректора напомнил, что зачисление в вуз ведётся на конкурсной основе и главным критерием является успешная сдача единого государственного экзамена. Однако существует возможность увеличить сумму баллов на несколько единиц, которые в конечном счёте могут стать решающими и продвинуть школьников в рейтинге. Для этого они могут принять участие в экспресс-конкурсе, который завершится 15 июля. Поступающие могут получить дополнительно до пяти баллов. Эти же бонусы, набранные в ходе прохождения испытаний, помимо СФУ, засчитываются при поступлении и в другие государственные вузы.

— Также у нас действует бонусная программа для привлечения высокобалльных абитуриентов. Если они являются победителями всероссийских олимпиад школьников, перечень которых утверждается каждый год, то его стипендия увеличивается в пять раз. То есть если базовая составляет около двух тысяч рублей, то по бонусной программе она увеличивается до десяти тысяч, — отметил Андрей Владимирович.

Для тех, кто не попадает на бюджетные места — а их в этом году выделено около шести тысяч по разным специальностям — тоже предусмотрена специальная программа. В этом году СФУ внедрил уникальную систему скидок при оплате. Смысл её в том, что чем больше баллов абитуриент набрал в рейтинге, тем выше будет скидка — вплоть до 50 процентов.

Ещё одно важное преимущество вуза — он действительно заботится о своих будущих студентах и старается максимально информировать их о всех новостях, бонусах и изменениях. Полную информацию о СФУ, приёмной кампании, сроках подачи документов и многом другом, можно получить на официальном сайте — http://www.sfu-kras.ru/ и в мобильном приложении для операционных систем на базе iOS и Android под названием «Абитуриент СФУ». Помимо новостей здесь можно попробовать спрогнозировать поступление — это новшество, которое университет, по словам Лученкова, запустил одним из первых. Для того чтобы понять, насколько близок абитуриент к поступлению, ему необходимо внести собственные данные и баллы в специальном разделе. Прогноз высчитывается в зависимости от рейтинга и количества свободных мест по интересующему направлению.

— У нас хорошая мотивация для нынешних школьников, которые завтра хотят стать студентами и получить качественное высшее образование, ведь СФУ входит в число ведущих федеральных университетов, а по востребованности вуз занимает третье место в России, — заключил Андрей Лученков.

Напомним, подробности приёмной кампании в Сибирский федеральный университет можно узнать на сайте: sfu-kras.ru.

Юлия РОЖКОВА

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