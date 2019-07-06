Директор Шатунова поведал о состоянии певца после экстренной операции



Советский и российский певец Юрий Шатунов чувствует себя удовлетворительно после экстренной операции, которую провели в одной из столичных больниц. Об этом сообщил директор музыканта Аркадий Кудряшов.

В комментарии Nation News он рассказал о состоянии здоровья певца, отметив, что операция прошла планово и без осложнений.

«Я общался с ним сегодня, ему сняли повязки, он сейчас спит. Все прошло планово, без сюрпризов и подводных камней, он чувствует себя хорошо», — поделился Аркадий Кудряшов.

Напомним, бывший солист популярной группы «Ласковый май» был госпитализирован в одну из московских клиник во вторник, а уже в четверг утром медики провели операцию. По словам директора певца, Шатунов пожаловался на зубную боль во время концертного тура. Однако отменять выступления не стал, пытаясь справиться с болью с помощью антибиотиков и обезболивающих.

После завершения концертного тура исполнителя экстренно госпитализировали в одно из столичных учреждений. Рентген показал, что у Шатунова воспалительный процесс левой гайморовой пазухи. Операцию сделали под общим наркозом. Известно, что певец проведет в больнице еще неделю, после чего его переведут в другое медучреждение, где Юрию удалят зуб, с которого и началось серьезное воспаление.



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