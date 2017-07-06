Фонд развития Хакасии ждёт инвесторов по новому адресу

06.07.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Некоммерческая организация сменила офис. Теперь она находится на втором этаже здания по улице Кирова 81.

Фонд развития Хакасии создан в августе 2014 года по поручению главы республики Виктора Зимина. Фонд занимается подготовкой и реализацией инвестиционных проектов на основе государственно-частного партнерства. Некоммерческая структура обеспечивает эффективное взаимодействие между органами власти и инвесторами. Сейчас сотрудники фонда курируют создание молочно-товарных ферм и мини-завода по производству рапсового масла в Боградском районе, запуск плодово-ягодного сада на территории Аскизского района и другие, сообщили в пресс-службе минэкономики РХ.

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