Мошенники придумали новую легенду для обмана жителей Хакасии

Способ снятия денег остался прежним — через мобильный банк, а вот истории, которые рассказывают злоумышленники по телефону, каждый раз меняются.

Жительница посёлка Тепличный сама не поняла. как лишилась сбережений. Женщине позвонили и представились сотрудниками роспотребнадзора. Незнакомцы сообщили, что в отношении компании, где женщина 6 лет назад покупала средства для похудения, возбужденно уголовное дело, и заверили что потерпевшей полагается денежная компенсация.

Для получения выплаты не нужно было говорить ни номер своей карты, ни срок действия, ни тем более пароль. Необходимо просто завести новую карту. Женщине посоветовали сходить в банк, оформить «моментальную карту» и подключить «онлайн банк».

Жительница Тепличного всё сделала по инструкции, после этого звонившие попросили сказать пароль от «личного кабинета» новой карты. Без доли сомнения хозяйка карты продиктовала цифры, которые только что получила в терминале. Через несколько минут с действующей карты женщины пропало 92 000 рублей.

Абонентский номер мошенников зарегистрирован в Свердловской области. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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