Пострадавшие от града сельчане поблагодарили главу Хакасии за восстановленные огороды

11 июня природная стихия уничтожила саженцы овощей у жителей села Подсинее и у абаканских дачников. Люди обратились за помощью к Виктору Зимину через Instagram.

Граждане пожаловались на то, что бизнесмены, воспользовавшись их несчастьем, подняли цену на рассаду. Глава Хакасии направил министра сельского хозяйства и продовольствия республики Александра Башкова разобраться с ценовой политикой предпринимателей. Тогда удалось договориться о снижении стоимости рассады. На помощь огородникам пришли и неравнодушные люди. Семья Николая Вагнера и Натальи Федотовой из села Бельтырское передала в администрацию Подсиненского сельсовета 300 корней овощной рассады. Помощь пострадавшим от стихии оказали и предприниматели, торгующие на республиканском ипподроме. Бесплатно получили посадочный материал пенсионеры, ветераны войны и труженики тыла, многодетные семьи. Восстановлены огородные участки более 60 семей. Жители Подсинего поблагодарили меценатов и главу Хакасии за внимание и оперативную помощь. Сельчане уверены, осенью они получат урожай, который будет кормить их всю зиму, сообщается на сайте правительства РХ.

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